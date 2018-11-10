مسؤول عراقي: اعتقال 66 شخصًا يشتبه بتورطهم مع داعش في محافظة نينوى

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل (د ب أ)

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري مساء اليوم السبت، اعتقال 66 شخصا يشتبه بتورطهم مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى/400كلم شمالي بغداد/.

وقال الجبوري إن "قيادة عمليات نينوى اتخذت إجراءات أمنية مشددة في عموم المحافظة على خلفية تفجير عجلة مفخخة مساء الخميس الماضي وورود معلومات عن تواجد خمس سيارات مفخخة في عموم منطقة الساحل الأيسر والبلدة القديمة في الموصل.

وأضاف الجبوري، أن"انتشار قوات مشتركة في عموم مدينة الموصل والنواحي والقرى والأقضية لملاحقة عناصر داعش فضلا عن تدخل الجهد الاستخباراتي كان له الدور الأكبر باعتقال هذه الأعداد التي يجرى التحقيق معهم الآن".

وأسفر انفجار سيارة مفخخة، ركنها مسلحون مجهولون بالقرب من مطعم أبو ليلى في شارع بغداد بمنطقة الموصل الجديدة الخميس الماضي، عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 23 آخرين.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجير ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.