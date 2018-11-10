انت الان تتابع إحالة 34 شخصا للجنايات لاشتباكهم مع شرطة كفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عمرو الشامي ١٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٣ م

قرر المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، إحالة 34 متهما يقيمون بقرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق، لمحكمة الجنايات فى أحداث قطع الطريق والاشتباكات مع رجال الشرطة يوم عيد الأضحى الماضي، منهم 19 متهما تم القبض عليهم، و15 آخرين هاربين، ووجهت النيابة لهم اتهامات منها "التجمهر، وتكدير السلم العام، وقطع طريق عام، وتعطيل سير حركة المرور، ومقاومة السلطات، والتعدى على ضابط وأفراد شرطة، وإصابة مجند شرطة، وحملهم أسلحة دون تصريح قانونى، وتخريبهم وإتلافهم عمدا سيارات شرطة.

وكانت قرية "أبيوقا" التابعة لمركز دسوق، قد شهدت تجمهر الأهالى وقطعوا طريق "دسوق - كفر الشيخ"، أمام القرية، يوم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، احتجاجا على وفاة الطفل محمد هانى نعيم، 6 سنوات، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، وقام البعض بإشعال إطارات السيارات فى الطريق، ما أدى إلى تكدس السيارات والاحتكاك ببعض