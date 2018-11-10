انت الان تتابع مورينيو يكشف كواليس التعاقد الخاطئ مع سانشيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ م
أبدى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، غضبه الشديد من أداء أليكسيس سانشيز، منذ انتقاله إلى مسرح الأحلام، من أرسنال في يناير الماضي، حيث قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية اليوم السبت، إن مورينيو أخبر بعض المقربين له في الفترة الأخيرة، أن اليونايتد تعاقد مع اللاعب الخاطئ، بالتوقيع مع سانشيز، بدلًا من الكرواتي إيفان بيريسيتش، نجم إنتر ميلان، وأضافت: "مورينيو شعر بالغضب من إيد وودوارد، المدير التنفيذي للنادي، بعدم إضافة 5 ملايين إسترليني لضم بيريسيتش بدلًا من سانشيز؛ حيث يرى البرتغالي أن الكرواتي كان سيكون أكثر فائدة لطريقة لعب مانشستر".
وتابعت صحيفة ذا تايمز: "بعض لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بأنَّ سانشيز يتم إرهابه من البرتغالي دائمًا، مع كل خسارة للفريق هذا الموسم، ورغم أن اللاعب قدم أداءً جيدًا نسبيًا أمام يوفنتوس، فإنَّ مورينيو ما زال غاضبًا لغيابه عن التهديف". وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "مورينيو يرى أنَّ سانشيز فقد مكانه في الجانب
وتابعت صحيفة ذا تايمز: "بعض لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بأنَّ سانشيز يتم إرهابه من البرتغالي دائمًا، مع كل خسارة للفريق هذا الموسم، ورغم أن اللاعب قدم أداءً جيدًا نسبيًا أمام يوفنتوس، فإنَّ مورينيو ما زال غاضبًا لغيابه عن التهديف".
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "مورينيو يرى أنَّ سانشيز فقد مكانه في الجانب الأيسر، لصالح مارسيال المتألق في الفترة الأخيرة، كما أنَّه سيصبح بديلاً للوكاكو بعد عودته من الإصابة".
وشارك أليكسيس سانشيز صاحب الـ29 عامًا، خمس مرات كأساسي هذا الموسم فقط مع مانشستر يونايتد، 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز ومرة واحدة بدوري أبطال أوروبا، مما دفع اللاعب للاعتراف للمقربين منه برغبته في الرحيل عن اليونايتد بأسرع وقت ممكن.
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