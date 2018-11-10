طقس اليوم.. مستقر مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه السبت 10 نونبر، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس مستقر مع سماء صافية بجميع ربوع المملكة.

كما سيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، مع تناثر حبات رملية محلية فوق الجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب معتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، وضعيفة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و5 درجات بالمرتفعات ومحليا بالمنطقة الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالسايس والسهول الغربية للأطلس وبالقرب من السواحل الأط٣لسية الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى، وما بين 18 و22 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و22 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و38 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية والعيون، وقوي الهيجان ما بين القنيطرة وطرفاية وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.