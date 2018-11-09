رئيسا صربيا وكوسوفو التقيا في بروكسل بمحاولة لإحياء عملية تطبيع العلاقات

إلتقى رئيسا كوسوفو هاشم تاجي وصربيا ألكسندر فوتشيتش، في بروكسل، لمحاولة إحياء عملية تطبيع العلاقات بين بلديهما برعاية الاتحاد الأوروبي.
وهذا الإجتماع هو الأوّل بين رئيسي صربيا وكوسوفو منذ 18 تموز. وفي أيلول، تمّ إلغاء اجتماع في اللحظة الأخيرة بسبب تزايد التوترات بين البلدين.
ولفت تاجي قبل الإجتماع، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "خلال اجتماع اليوم، سنؤكّد التزام كوسوفو الكامل للتوصّل إلى اتفاق شامل ملزم قانونًا مع صربيا".
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