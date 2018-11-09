زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جزيرة يان ماين النرويجية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع في جزيرة يان ماين النرويجية بالمحيط المتجمد الشمالي. ولم يصدر تحذير فوري عن موجات مد عاتية (​تسونامي​) كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 125 كيلومترا إلى ​الجنوب​ الشرقي من منطقة أولونكينبوين في يان ماين.

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