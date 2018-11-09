أكّد نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​، ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يملك القدرة والرغبة ليدفع باتجاه ايجاد المخرج لأزمة ​تشكيل الحكومة​، المتمثلّة بعقدة توزير سنّة المعارضة. وأشار الفرزلي في حديث إذاعي، الى ان دور باسيل توفيقي بين مختلف الافرقاء بناء على المواقف المعلنة، وهو سيتواصل مع المعنيين لإيجاد حلّ لهذه العقدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي: باسيل يملك القدرة والرغبة لإيجاد حل لعقدة تمثيل سنّة المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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