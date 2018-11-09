فريد هيكل الخازن دعا الحريري للتشاور مع عون لاقتراح مخرج للعقدة الحكومية السنية

دعا عضو "التكتل الوطني" النائب ​فريد هيكل الخازن​، رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "التشاور مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لاقتراح مخرج بالإتفاق مع القوى السياسية المعنية بتمثيل النواب السنّة المستقلين، ما دامت كلّ الشرائح الأخرى فيها نوع من التعددية في التمثيل الوزاري، باستثناء الطائفة السنيّة الّتي ينحصر التمثيل الوزاري فيها لـ"تيار المستقبل"".

ورأى في حديث صحافي، أنّ "الأسباب الّتي أدّت إلى ظهور الأزمة في ربع الساعة الأخير وعطّلت تشكيل الحكومة، تعود إلى عدم معرفة الحريري بوجود فريق متمسّك بهذا الموضوع"، واصفًا العلاقة بين الرئيس عون و"​حزب الله​" بـ"المتينة والاستراتيجية".

ولفت الخازن إلى أنّ "هناك حرصًا من الجانبين على التشكيل. أمّا القول إنّ النواب الـ6 لم ينجحوا في ​الإنتخابات النيابية​ بأصواتهم، فأنا أقول كلّهم نجحوا بأصواتهم باستثناء النائبين ​قاسم هاشم​ و​الوليد سكرية​، وما ينطبق عليهم لا ينطبق على النواب المسيحيين المستقلين الّذين فازوا بأصوات التيارات السياسية الّتي ينتمون إليها".

وعن العقوبات على ​إيران​ وتأثيرها على ​لبنان​ من خلال "حزب الله"، ركّز على أنّ "تأثيرها سيكون قليلًا جدًّا، لأنّ ​البنك المركزي​ اتّخذ كلّ الإحتياطات اللازمة لتفاديها، فهي تشمل ​قطاع النقل البحري​ والجوي والنفط والتعامل بالدولار الأميركي، وهذه الأمور تتطلّب رقابة مشدّدة من المصارف والبنك المركزي".