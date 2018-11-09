الأهلي والترجي في النهائي الأفريقي وإطلاق "رسول الإنسانية" ضمن أخبار متوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يلتقي الأهلى في التاسعة مساء اليوم، فريق الترجي التونسي، في المعلب الأوليمبي برادس، بمباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتطلق وزارة الأوقاف، حملة "رسول الإنسانية" للتعريف بسماحة الإسلام وسماحة أخلاق سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام)، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. انطلاق حملة "رسول الإنسانية" للتعريف بسماحة الإسلام وسماحة أخلاق سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام) التي تنظمها وزارة الأوقاف.

تونس.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التاسعة مساء، نظيره فريق الترجي التونسي، على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، وذلك في إطار مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلية.. يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع قيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الوزارة للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمحافظات الجمهورية ويليها افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بمدينة القنطرة.

موسكو.. انطلاق اجتماعات (صيغة موسكو) للمشاورات بشأن السلام في أفغانستان على مستوى نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين، بحضور وفد من الحكومة الأفغانية وآخر من حركة طالبان، وأُنشئت (صيغة موسكو) في فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.

الخرطوم.. تبدأ اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية، والتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والقنصلية.

القاهرة.. يلتقي فريقا سيدات طائرة الأهلي والزمالك، بالصالة المغطاة للنادي الأهلي بالجزيرة ضمن الجولة الثالثة لمباريات الدوري الممتاز.