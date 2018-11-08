محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (أ ش أ)
وصلت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية إلى مرتفعات سلسلة جبال مران بمحافظة صعدة وهو ما يعتقد بأنها تضم مخبأ محتملا لزعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي.
وكانت مليشيات الحوثي قد أجبرت المئات من حراس المقرات الحكومية وعناصر الشرطة في مناطق سيطرتها، على التوجه إلى جبهة مران في محافظة صعدة، في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الوطني..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم / الخميس/ .
وأكدت المصادر أن زعيم الحوثيين وجه قياداته في صنعاء بحشد عدد أكبر من المقاتلين سواء الموظفين الحكوميين والعناصر الأمنية في المرافق الحكومية، وإرسالهم الى جبهات صعدة.
ويأتي هذا في وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، واقتراب قوات الجيش من معقل زعيم الميليشيات الحوثية في منطقة مران بمديرية حيدان في صعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: الجيش اليمني يتقدم إلى المخبأ المحتمل لزعيم الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.