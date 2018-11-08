وزيرة كويتية: المرأة شريك في نهضة وطننا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الكويت

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت هند الصبيح، أن تجربة المرأة الكويتية زاخرة بالعطاء، وهي شريك فاعل ومساهم أصيل في مسيرة النهضة بالكويت.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات ورشة عمل «المرأة الخليجية في عيون العالم إبداع وتميز»، والتي تستضيفها دولة الكويت بمشاركة وفود خليجية في مقر إدارة تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

وأشارت أن تجربة المرأة الكويتية زاخرة بالعطاء واجتياز التحديات منذ بدء مسيرتها التعليمية عام 1937.