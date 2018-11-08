انت الان تتابع دوري الأبطال| مانشستر يخطف فوزًا قاتلا من يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٨ ص
حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا قاتلًا على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «آليانز ستاديوم تورينو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم فريق السيدة العجوز بالهدف الأول عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 من تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا معلنًا عن تفوق أصحاب الأرض بهدف دون رد.
في الخمس دقائق الأخيرة انتفض لاعبو مانشستر يونايتد، وكثف الفريق الضيف من هجماته بفضل تغييرات جوزيه مورينيو، حيث دفع بماركوس راشفورد، ومروان فيلايني، وخوان ماتا، وتمكن الأخير من ادارك التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 86 من عمر اللقاء. ورفض الحظ إغلاق بابه أمام مانشستر يونايتد، بعدما سجل أليكس ساندرو
في الخمس دقائق الأخيرة انتفض لاعبو مانشستر يونايتد، وكثف الفريق الضيف من هجماته بفضل تغييرات جوزيه مورينيو، حيث دفع بماركوس راشفورد، ومروان فيلايني، وخوان ماتا، وتمكن الأخير من ادارك التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
ورفض الحظ إغلاق بابه أمام مانشستر يونايتد، بعدما سجل أليكس ساندرو مدافع اليوفي الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.
بهذه النتيجة عزز مانشستر يونايتد موقفه في المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر بـ9 نقاط، ويحتل فالنسيا الإسباني المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل يونج بويز السويسري المجموعة بنقطة وحيدة.
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