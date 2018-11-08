انت الان تتابع الترجي: لهذا السبب تأخر طرح تذاكر مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٩ م

الأهلي والترجي

قال رياض بنور، نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي، إن العقوبة التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ضد جماهير ناديه تم فرضها بالفعل لكن في وقت سابق، وهو ما يخالف تصريحات طارق بوشماوي، رئيس لجنة المسابقات بالكاف. وانتقل «بنور» في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن مباراة الإياب أمام النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ناديه يعاني من أزمة في مسألة طرح تذاكر المباراة حتى الآن قبل ساعات من اللقاء، وذلك بعد إغلاق مدرج «الفيراج» وفقًا لقرار الاتحاد الإفريقي.

وتابع: «وصلنا بالفعل خطابًا يتضمن عقوبة مالية قيمتها 300 ألف دولار، بالإضافة إلى لعب مباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ، وتضمن الخطاب إلزامية تطبيق البيان الذي سيصل للنادي لاحقًا». ويستضيف الترجي التونسي، نظيره الأهلي المصري، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي