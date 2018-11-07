سفير المانيا اطلع على مشاريع إنمائية في عكار: استحداث وظائف للنساء أولوية بالنسبة لنا

جال السفير الألماني يورغ برغلن على عدد من المشاريع الإنمائية الممولة من صندوق التنمية الألماني في عدد من قرى وبلدات عكار، بالتعاون مع بلدياتها، يرافقه فريق عمل السفارة، ونائب المدير الاقليمي ل​منظمة العمل الدولية​ فرانك هاغمان، مديرة صندوق التنمية الألماني KFW ساشا ستادلر، بحضور الدكتور ربيع كبارة من ​وزارة العمل​، زاهي الهيبي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، راغد عاصي ممثل ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​.

وكانت المحطة الثانية في منطقة ​وادي خالد​، حيث اطلع برغلن على مشاريع عدة منفذة، بحضور رؤساء بلديات المنطقة.

والمحطة الثالثة في بلدة تلعباس الغربي، حيث كانت جولة ميدانية على عدد من المشاريع الزراعية (طرقات زراعية) من ضمن برنامج التوظيف المكثف و​البنى التحتية​ في ​لبنان​، بحضور رئيس البلدية وليد متري وعدد من أعضاء المجلس البلدي و​المزارعين​ المستفيدين.

واختتمت الجولة بلقاء في قصر ​عصام فارس​ البلدي بوسط البلدة، حيث أكد برغلن أن "هذه المبادرة تندرج على مستويين، اولا: أننا نريد للمجتمعات المضيفة أن تستفيد من كل هذه الخدمات المتعلقة بالبنى التحتية التي يتم تحسينها، ثانيا: يهمنا خلق فرص عمل موقتة للبنانيين المستضعفين و​النازحين السوريين​".

ولفت الى أن "هذا المشروع الذي نحن في صدده ببلدة تلعباس الغربي مثال رائع ومهم جدا على عمل وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية المختصتين مع دعم منظمة العمل الدولية وبرنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي، وكل ذلك من أجل تأمين ظروف عيش أفضل للاجئين السوريين واللبنانيين أبناء هذه المنطقة. وإضافة إلى هذا، نحن نعمل أيضا على تطوير واستحداث معايير للضمانات الاجتماعية وظروف العمل اللائق التي ستكون مثالا يحتذى لبلدان أخرى أيضا. كما أن الكل يعلم أن أهمية استحداث وظائف للنساء تشكل أولوية بالنسبة إلى ​الحكومة الالمانية​. ولذلك، نحن سعداء اليوم بأن النساء ايضا قد تم استقطابهن في هذا المشروع، وهذا دليل نجاح، ونحن نؤكد أهمية التعاون القائم بين بلدينا ​المانيا​ ولبنان".