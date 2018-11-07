نقلت قناة الـ"TL" عن أوساط سياسية مطلعة بأن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لا يناور بموقفة في ما يخص العقدة السنية وموقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ واضح واعلنه في اللقاء مع الاعلاميين"، كاشفةً عن "حصول جهود بعيدا عن الاعلام لحل العقدة السنية من ضمنها توريز شخصية من خارج النواب ​السنة​ الستة".

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط سياسية مطلعة للـTL: جهود تحصل بعيدا عن الاعلام لحل العقجة السنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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