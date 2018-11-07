مكتب بري: جدول مواعيده غداّ لا يتضمن لقاء مع أصحاب المولدات

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "جدول مواعيده غداّ لا يتضمن لقاء مع ​أصحاب المولدات​". وكانت قناة الـ"LBC" قد افادت بأن " تجمع اصحاب المولدات يلتقي غدا رئيس مجلس النواب نبيه بري ويعلن عن موقفه من التطورات الراهنة بعد اللقاء".

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