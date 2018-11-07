ترامب: تحدينا التاريخ بتعزيز الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في مؤتمر صحافي عقب صدور نتائج الإنتخابات النصفية أننا "تحدينا التاريخ بتعزيز الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ"، مشيرا الى ان "المرشحين الجمهوريين الذين دعمتهم حققوا نجاحا باهرا".

وراى ترامب ان "نجاحنا بالحصول على 55 مقعدا في مجلس الشيوخ هو الأكبر من نوعه خلال المائة عام الماضية"، معتبرا ان "الجهود التي بذلناها منعت حدوث "موجة زرقاء" من الديمقراطيين وقد حققنا النجاح رغم انحياز الصحافة ضدنا".

ولفت ترامب الى ان "الناخبين عاقبوا الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على الطريقة التي تعاملوا بها مع القاضي كافانو"، مؤكدا انه "سأتفاوض معهم حول الرعاية الصحية وهم متماسكون بشكل جيد رغم عدم موافقتي على كثير من سياساتهم".