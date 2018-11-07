طلب إحاطة لـ"النواب" بسبب منظومة جمع القمامة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

تقدّم أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للمجلس بسبب ضعف عمل منظومة الجمع المنزلي للقمامة بالمدينة، وانتشار القمامة بالشوارع.

وقال "عمارة" في بيان طلب الإحاطة إن أهالي مدينة الإسماعيلية يعانون منذ فترة من انتشار تلال القمامة والمخلفات بشكل عشوائي في جميع أحياء المدينة، ويشكون من عدم كفاءة منظومة جمع القمامة الحالية غير الناجحة في القضاء على مظاهر التلوث، فالقمامة تُترك لعدة أيام، ولا يتم جمعها بصفة دورية، ويقتصر عمل منظومة جمع القمامة على الشوارع والميادين الرئيسية، وإهمال الشوارع الفرعية والجانبية والمناطق الشعبية المكتظة بالسكان.

وأضاف على الرغم من محاولة تطبيق المنظومة للجمع من المنبع في بعض المناطق في المحافظة منذ 3 سنوات، إلا أن هذه المنظومة لم تؤتِ ثمارها حتى الآن وفشلت بسبب عدم التعاون بين الأحياء وشركات جمع القمامة، وتأخر سداد مستحقاتها، وعدم توفير الإمكانيات اللوجيستية اللازمة لإنجاح التجربة، التي فشلت قبل بدءها بسبب عدم الجدية وغياب الإرادة الحقيقية لإنجاحها.

وتعاني مدينة الإسماعيلية من نقص أعداد صناديق القمامة خاصة في حي ثان، ولجأ السكان إلى إلقاء القمامة في الشوارع الرئيسية، في حين لجأ حي ثالث إلى إنشاء غرف خرسانية لتجميع القمامة بدلًا من الصناديق الحديدية التي تعرضت للسرقة.

وأضاف النائب لطالما كانت محافظة الإسماعيلية يُحتذى بها في مستوى النظافة، واشتهرت في الماضي بلقب "باريس الصغرى" ولكن في الآونة الأخيرة ضرب الإهمال شوارع المحافظة، وانتشرت مظاهر التلوث في كافة الشوارع وتراكمت القمامة في مقالب القمامة، والتي تكون في الغالب مقالب عشوائية في حرم الطرق العامة أقامها الأهالي للتخلص من القمامة بسبب قلة عدد المقالب النظامية لتجميع القمامة في مختلف أحياء المحافظة.