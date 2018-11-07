كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا وجزر القمر تتفقان على إنهاء خلاف الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت فرنسا ودولة جزر القمر على حل الخلاف المرتبط بالنزاعات حول الهجرة والنزاعات الإقليمية.

وستلغي جزر القمر قرار 21 مارس برفض قبول مواطني جزر القمر الذين اُبعدوا عن جزيرة مايوت التي تعد رسميا جزءا من فرنسا، رغم أن جزر القمر تزعم ذلك، وفي المقابل، ستقوم فرنسا بإلغاء تعليق تأشيرات الدخول إلى جزر القمر.

وفي مواجهة موجة من المهاجرين العام الجارى، العديد منهم نساء حوامل يأملن في الولادة في جزيرة مايوت حتى يمكن لأطفالهن أن يصبحوا فرنسيين، وبدأت فرنسا هذا العام ترحيل المهاجرين الراغبين في العودة إلى جزر القمر.

وتعتبر جزر القمر جزيرة مايوت التي تبعد 400 كيلومتر شرقي موزمبيق كجزء من أرخبيلها.

لكن مايوت مستعمرة فرنسية سابقة صوتت ضد الاستقلال عام 1974 و 1976، وفي عام 2009، صوت شعبها بأغلبية ساحقة ليصبح جزءاً كاملاً من فرنسا، وساهم ذلك فى أن تصبح مايون أكثر ثراءً واستقراراً.