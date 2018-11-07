الان تتابع انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أشارت النتائج الأولية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتجاه الديمقراطيين للفوز بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

وتم انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي،فيما فازت الديموقراطية شاريس ديفيدز كأول أميركية من السكان الأصليين تدخل الكونغرس.

وساهمت مشاركة الناخبين الشباب في رفع مستويات التصويت، مع تأكيد 40 في المائة من الشباب – الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما – نيتهم الإدلاء بأصواتهم وفق دراسة نشرها معهد هارفرد للسياسة وتشكل هذه النسبة ارتفاعا كبيرا مقارنة مع نسبة تصويت الشباب في الانتخابات النصفية الماضية، التي لم تتجاوز 20 في المائة.

وتقدم عدد قياسي من النساء للكونغرس بغرفتيه ومناصب حكام الولايات، في أول انتخابات نصفية تشهدها الولايات المتحدة بعد حركة «مي تو» النسوية. وفاز إجمالي 278 سيدة بترشيح حزبها لسباقات النواب والشيوخ وحكام الولايات وفي مجلس النواب.