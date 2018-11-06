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انت الان تتابع 12 واقعة..إجازات مرضية «مزورة» بإدارة بنها التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علاء النجار ٠٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ م
تحقيقات موسعة تشهدها، إدارة تعليم بنها، بعد أن اكتشفت الأجهزة الرقابية، عددًا من الإجازات المرضية المزورة والمنسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي في محافظة القليوبية، الأمر الذي تسبب في إهدار مئات الآلاف من الجنيهات على الدولة، لا سيما أن عددا كبيرا من العاملين تم ثبوت تزويرهم الإجازات المرضية، يتقاضون مرتبات من الدولة في الفترات التي تغيبوا فيها. الوقائع اكتشفتها مدير عام إدارة بنها، عندما شك في إجازة، مقدمة من موجه مالية، تؤكد حصولها على إجازة مرضية لمدة 3 أشهر، وبالاستعلام عن صحة تلك الإجازة من هيئة التأمين الصحي، أفادت بأن الشهادة مزورة.
وبعد قيام مدير شئون العاملين بالإدارة بمراجعة مجموعة من الإجازات الطبية التي تم تقديمها من بعض المدارس، تبين أن معظمها مزورة، وليست صادرة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي. وقال السيد عز العرب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إنه تم تحويل الإجازات التي تم التأكد أنها مزورة، للنيابة الإدارية وعددها 12
وبعد قيام مدير شئون العاملين بالإدارة بمراجعة مجموعة من الإجازات الطبية التي تم تقديمها من بعض المدارس، تبين أن معظمها مزورة، وليست صادرة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي.
وقال السيد عز العرب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إنه تم تحويل الإجازات التي تم التأكد أنها مزورة، للنيابة الإدارية وعددها 12 واقعة، وإحالتها للنيابة العامة لأنها تعد جناية.
وتابع عزب، لـ"التحرير"، أنه اتخذ الإجراءات القانونية لإنهاء خدمات المدرسين والموظفين، الذي تم ثبوت تزويرهم، وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي قضى بفصل العامل الذي تغيب عن العمل لمدة 15 يوما متصلة.
وأكد مدير عام الإدارة، أنه لم يتهاون في حق الدولة، لأن الموظفين أهدروا المال العام، لأنهم تقاضوا أجرًا بدون وجه حق في الفترات الذين ادعوا المرض، مشيرًا أنه جار مراجعة جميع الإجازات للتأكد من صحتها.
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