كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة إغلاق مطار هيثرو في لندن بعد العثور على طرد مشبوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولون في مطار هيثرو إغلاق أي من مباني الركاب في المطار، بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق وتأجيل العديد من الرحلات الجوية عقب العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول- حسب سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس"، إنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4.

وسارعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث ، وأغلقت المنطقة وأخلائها- بحسب الصحيفة، وتم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، وفقا للديلي إكسبرس.