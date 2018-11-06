كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونالد ترامب: العقوبات على النفط الإيراني بالتدريج لتفادي الصدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني تدريجياً، مشيراً إلى خوف من صدمة في أسواق الطاقة، وزيادة الأسعار العالمية.
وأوضح ترامب للصحفيين: "فيما يتعلق بالنفط، الأمر مهم جداً. فرضنا أشد عقوبات على الإطلاق، لكن بالنسبة للنفط نريد أن تسير بوتيرة أبطأ قليلاً لأني لا أريد أن أرفع أسعار النفط في العالم".
وأضاف "لا علاقة لهذا بإيران، بإمكاني خفض صادرات النفط الإيراني إلى صفر على الفور، لكن هذا سيسبب صدمة في السوق. لا أريد أن أرفع أسعار النفط".
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