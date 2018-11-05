انت الان تتابع انفصاليون يختطفون 78 طالبا ومدير مدرستهم بالكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

قال مسئول حكومي كاميروني، اليوم الاثنين، إن انفصاليين مسلحين اختطفوا 78 طالبا ومدير مدرستهم بقرية نكوين التي تقع ضمن المنطقة الشمالية الغربية المضطربة في البلاد. وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن عملية الاختطاف حدثت بالقرب من مدينة بامندا عاصمة المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية، وذلك وفقا لحاكم المنطقة. وأكدت مصادر حكومية وعسكرية لـ"رويترز"، أن نحو 80 شخصا معظمهم من تلاميذ المدارس خطفوا في مدينة باميندا بشمال غرب الكاميرون في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين.

ووفقا لـ"رويترز" فإنه لم يتضح من المسؤول عن عملية الخطف، التي وقعت في منطقة ناطقة باللغة الإنجليزية من الكاميرون، حيث يقاتل انفصاليون لتشكيل دولة انفصالية. يُذكر أن المئات قُتلوا في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون خلال العام الماضي، حيث ارتفعت وتيرة العنف بين الانفصاليين المسلحين والجيش