انفصاليون يختطفون 78 طالبا ومدير مدرستهم بالكاميرون

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
قال مسئول حكومي كاميروني، اليوم الاثنين، إن انفصاليين مسلحين اختطفوا 78 طالبا ومدير مدرستهم بقرية نكوين التي تقع ضمن المنطقة الشمالية الغربية المضطربة في البلاد. وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن عملية الاختطاف حدثت بالقرب من مدينة بامندا عاصمة المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية، وذلك وفقا لحاكم المنطقة. وأكدت مصادر حكومية وعسكرية لـ"رويترز"، أن نحو 80 شخصا معظمهم من تلاميذ المدارس خطفوا في مدينة باميندا بشمال غرب الكاميرون في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين.
ووفقا لـ"رويترز" فإنه لم يتضح من المسؤول عن عملية الخطف، التي وقعت في منطقة ناطقة باللغة الإنجليزية من الكاميرون، حيث يقاتل انفصاليون لتشكيل دولة انفصالية. يُذكر أن المئات قُتلوا في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون خلال العام الماضي، حيث ارتفعت وتيرة العنف بين الانفصاليين المسلحين والجيش
ووفقا لـ"رويترز" فإنه لم يتضح من المسؤول عن عملية الخطف، التي وقعت في منطقة ناطقة باللغة الإنجليزية من الكاميرون، حيث يقاتل انفصاليون لتشكيل دولة انفصالية.
يُذكر أن المئات قُتلوا في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون خلال العام الماضي، حيث ارتفعت وتيرة العنف بين الانفصاليين المسلحين والجيش الكاميروني، وذلك منذ اتخاذ الحكومة إجراءات متشددة ضد المتظاهرين في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تقول إن الحكومة الناطقة باللغة الفرنسية تقوم بتهميش الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وفي سبتمبر الماضي، قالت الحكومة الكاميرونية، إن مسلحين انفصاليين أغاروا على سجن فى شمال غرب البلاد وأطلقوا سراح نحو 100 سجين.
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