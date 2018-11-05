كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل جمال خاشقجي: أثق في خادم الحرمين.. وأرغب في دفن والدي بالبقيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب صلاح نجل جمال خاشقجي عن ثقته في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحسبما أكد له أن جميع المتورطين في قضية وفاة والده سيقدمون للعدالة.

وقال خاشقجي: "أؤمن بذلك وهذا سيحدث. وإلا لما كان السعوديون سيبدأون تحقيقا داخلياً، أنا أثق بذلك".

وانتقد في لقاء مع شقيقه عبدالله على قناة CNN، محاولات تسيس حادثة وفاة والده، قائلاً "لا نتفق مع من يحاول المزايدة السياسية، وثمة من يبني على تحليلات توجهنا بعيداً عن الحقيقة ويطالبون بمطالب لا نتفق معها".

وأعرب صلاح عن رغبته وأسرته في دفن والده في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، لافتاً إلى أنه تحدث بشأن ذلك مع الجهات المختصة في المملكة، ويأمل أن يحدث ذلك قريباً.

ودحض صلاح ما أثارته وسائل إعلام في إطار الحملة المسعورة على السعودية حول صورة مصافحته لولي العهد قبل مغادرته المملكة، قائلاً "لم يكن هناك شيء، المملكة تحاول الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات، والادعاءات لا أساس لها من الصحة".