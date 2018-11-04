الان تتابع سكاي نيوز: ميليشيا الحوثي تفخخ منازل المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت “سكاي نيوز”، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تقوم بأعمال تفخيخ لمنازل المدنيين في الحديدة، بالتزامن مع شدة حدة الاشتباكات.

وأضافت أن القوات اليمنية المشتركة، تحكم السيطرة على المداخل الشرقية والغربية والجنوبية للحديدة بشكل كامل.