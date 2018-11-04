قيادى سابق بالإخوان: هذا ما تنتظره قطر فى ظل مقاطعة الرباعى العربى لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 01:14 صباحاً - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن استمرار مقاطعة دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب للدوحة تسبب فى أزمة سياسية واقتصادية كبيرة للنظام القطرى، خاصة مقاطعة السعودية لقطر سبب مشكلة كبيرة لقطر بسبب اتساع الحدود البرية بين قطر والسعودية.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان لـ"الخليج 365"، أن استمرار مقاطعة السعودية لقطر سبب شبه عزلة جغرافية لقطر لذلك هناك ضغوط كبيرة جدا تمارس على السعودية من أجل ابتزاز السعودية والضغط عليها حتى تنهى مقاطعة قطر.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن قطر تعانى سياسيا واقتصاديا بسبب مقاطعة الرباعى العربى لها، فى ظل عدم تمكن النظام القطرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها.