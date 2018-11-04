النائب محمود حسين: منتدى شباب العالم إنجاز تاريخى للشباب المصرى نقلهم للعالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 01:14 صباحاً - شارك النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم الذى يقام بمدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال فاعليات انطلاق المؤتمر التقى البرلمانى محمود حسين بزون دوا حفيد نيلسون مانديلا وتحدث معه عن تجربة جده مثنياً عليها، مؤكداً أن الشباب يجب أن يستوحون منها العمل والإرادة وأن يستلهمون من مراحلها الصبر على تحقيق النصر ويتعلمون منهما قيمة خدمة الفقراء والعمل على الرقى بحياتهم.

كما التقى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالفتاة نادية الإيزيدية التى كانت إحدى ضحايا تنظيم الدولة "داعش"، الذى قام بأخذها لتكون سبية عندهُ بعد أن تمكنَ من احتلال منطقتها وقتل أهلها فى القرية من بينهم أمها وستة من إخوانها، لكنها بعد فترة استطاعت الهرب من قبضة داعش لوجهة آمنة قبل ترحيلها إلى ألمانيا لتتلقى العلاج من الأذى الجسدى والنفسى الذى تعرضت له من قبل داعش، وأكد لها على أنها ستكون جزءا كبيرا من إرادة عالمية للقضاء على الإرهاب والعنف ونشر السلام.

كما التقى البرلمانى محمود حسين بمحمد خيرت، مؤسس المنظمة الإعلامية المستقلة التى حملت اسم" شوارع مصرية"، والذى يعيش فى أستراليا، مؤكداً أنه مثال للشباب الطموح الناجح وأن مصر وشبابها بل وشباب العالم سيستمعون إلى كل كلمة فى مشواره بعين الأمل والعمل.

وقال محمود حسين عن منتدى شباب العالم إنه انجاز تاريخى للشباب المصرى انتقل به من المحلية للعالمية.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر والتقدير لجميع الشباب المشارك فى تنظيم فعاليات منتدى شباب العالم الذى بدأت فعالياته الْيَوْمَ بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة اكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 106 دول حول العالم وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين اضافة الى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

وقال " حسين" إن هذا الاحتفال الأكبر من نوعه فى تاريخ مصر وفِي تاريخ التجمعات الشبابيه هو بمثابة إنجاز جديد للرئيس السيسي نقل به الشباب المصري من المحلية إلي العالمية فقد استطاع الشباب المصري أن ينال إعجاب جميع المشاركين فى منتدى شباب العالم بالتنظيم الرائع وحفل الافتتاح الرائع الذى وجه فيه الرئيس المصرى أنظار العالم إلى ضرورة التعايش السلمى وأن العالم يتسع للجميع، كما أبدع المتحدثون مصريون ومشاركون من دول العالم في إيصال رسالة السلام والمحبة من مدينة السلام إلي كل العالم ".

واعتبر حسين هذا التجمع خير أداة للتسويق للسياحة المصرية ولنقل صورة عن مصر والشباب المصرى بعيدا عن الأكاذيب التى تتناقلها وسائل إعلامية مأجورة موجهة للإساءة إلى مصر وشعب مصر.