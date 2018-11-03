مطالب برلمانية بتكثيف الحملات الأمنية لإزالة الإشغالات على الطرق والميادين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 03:11 صباحاً - أشادت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية فى المحليات بمختلف المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة الإشغالات فى الطرق والميادين وإزالة تعديات الباعة الجائلين، وغلق المقاهى والكافيهات المخالفة غير المرخصة، مطالبة بتكثيف الحملات لإزالة ورفع جميع الإشغالات وتطبيق العقوبات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين.

وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إنه لا مفر من تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة للقضاء على الفوضى والعشوائية وإعادة المظهر الحضارى للشارع المصرى، مضيفا أن تطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع وضبط الخارجين على القانون يردع المخالفين ويحد من تكرار تلك المخالفات.

وأضاف "الحسينى"، أن هناك فوضى فى الشوارع والميادين فى العاصمة ومختلف المحافظات بسبب الإشغالات والتعديات على حرمة الطرق، مما يؤدى إلى الازدحام والارتباك المرورى، مشددا على ضرورة أن يتم تقنين الوضع للباعة الجائلين وتحديد أماكن خاصة لهم، وتسهيل إجراءات التراخيص للمحال وتشديد الرقابة على المسئولين والموظفين فى المحليات لمواجهة الفساد والرشاوى.