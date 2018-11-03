وزير الأوقاف: المواطنة حق والتزامات وحقوق متكافئة ومتساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن المواطنة الحقيقية تعني حسن الولاء والانتماء للوطن، والحرص على أمن الدولة الوطنية واستقرارها وتقدمها ونهضتها ورقيها، وأن الدولة الوطنية تعني احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة والالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة.

وقال وزير الأوقاف في بيان له اليوم: "لا شك أن كثيرًا من المشكلات العصرية وحالات الشقاق التي تصل إلى حد الاحتراب والاقتتال المجتمعي أو الدولي أحيانًا يمكن أن يحل الكثير منها بإقرار مبدأ المواطنة المتكافئة، وترسيخ فقه المواطنة بديلا لفقه الأقلية والأكثرية".

وأضاف، أن مبدأ المواطنة المتكافئة تذوب فيه العصبيات الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية والقبلية، وسائر العصبيات الخاطئة المدمرة.

وأكد: "أن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر حتى أكد بعض العلماء والمفكرين أن الدفاع عن الأوطان مقدم على الدفاع عن الأديان؛ لأن الدين لا بد له من وطن يحمله ويحميه".

كما أكد أن الوعي بالوطن والتحديات التي تواجه الدولة الوطنية يقتضي الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات تستهدف إنهاك الدولة وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة والعمل على تخليص الوطن من شرورهم وآثامهم ، وأن المواطنة ليست منة ولا فضلًا من أحد على أحد ، إنما هي حق ، بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية .

وتابع أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بناها التحتية، أو ترويع الآمنين بها، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا.

وقال الوزير: "ما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب في كل مجالات حياتنا وعلاقاتنا، إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من جانب واحد ، فيكون أحد الشقين معتدلا والآخر مائلا".