بدء فعالية "Freedom E" بمنتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

انطلقت أمس الجمعة، فعالية Freedom E "الحرية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يشهد هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وشملت الفعالية عددًا من الأنشطة منها:

• معرض للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي يتم إنتاجها بطريقة مبدعة وغير تقليدية.

" • World cafe " وهو عبارة عن ساحة يلتقي فيها الشباب من مختلف الجنسيات لإدارة حوارات ونقاشات مختلفة، مع عرض أهم نقاط الحوار من خلال شاشة كبيرة.

• مكان مخصص لممارسة الألعاب الإلكترونية؛ حيث تعقد من خلاله مباريات ومسابقات من خلال خمسة فرق من المحترفين، ويتشارك معهم مجموعات اخرى من الشباب المشارك في المنتدى.

• معرض استكشف مصر " Explore Egypt " الذي يضم مجموعة من الغرف التي تعكس الثقافة المصرية، منها على سبيل المثال: غرفة "صوت مصر" لعرض الأغاني والتراث الفني المصري

• غرفة للواقع الافتراضي " Visual Reality " والتي تتيح للفرد السفر إلى محافظات ومدن مصر المختلفة؛ للتعرف على أبرز المعالم السياحية بها.

• غرفة الرحالة " Nomads Room " يتم من خلالها تقديم معلومات حول أهم التطبيقات الحديثة التي تسهل عملية السفر، وتبادل الشباب من خلالها خبراتهم وتجاربهم حول رحلاتهم في مختلف أنحاء العالم.

• تجربة لتكنولوجيا " hydrographic " التي تستخدم الماء في الطباعة.

وشهدت الفعالية إقبالًا شديدًا من الشباب المشاركين بالمنتدى من جنسيات مختلفة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة تكنولوجية مختلفة ومبتكرة؛ تُمكّنهم من التعرف على أحدث التقنيات والاستمتاع بها.

تمثل فعالية Freedom. E بكل أنشطتها عالم من الترفيه التعليمي " Edutainment "، والذي يتيح للشباب الفرصة؛ لمشاركة الفن والاختراعات، فضلاً عن اكتشاف الثقافات الجديدة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام من مصر لكل شباب العالم عبر منتدى شباب العالم.