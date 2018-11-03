عروض دولية على مسرح "شباب العالم" طوال أيام المنتدى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018، في تجربة جديدة وفريدة من نوعها ليعرض الشباب مواهبهم وأفكارهم وثقافاتهم بشكل إبداعي.

ويمثل المسرح ملتقى شبابيًا للفنون من مختلف دول العالم، وترسخ العروض الفنية التي يقدمها المسرح طوال أيام المنتدى الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، شاملة مختلف أنواع الفنون، مقدمة ُرسالة ُتفاهم وسالم بين شعوب العالم، ومؤكدة على تكامل الحضارات .

وتقدم اليوم خلال الافتتاحية مسرحية ُ"الزائر" للمخرج ُخالد ُجلال، ُبالإضافة ُإلىُ مجموعة متنوعة من العروض الغنائية والراقصة، كما يستضيف المسرح عددا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.

يستضيف المسرح عديد من العروض التي ستعكس ثقافات مختلفة من خلال جميعُ أنواع الفنون، كالغناء والموسيقى والتمثيل كفرقة باليه رواندا القومية ) اوروكيريرازا(ُ URUKEREREZA، والعديد من المطربين الموهوبين من الدول المختلفة بالإضافة إلى الأحاديثُ التحفيزية التي ستقام ضمن عروض وفقرات المسرح.