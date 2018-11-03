!بسبب إضراب أرباب الشاحنات.. أزمة البيض تصل مطاعم الجامعة.. والإدارة تخاطب الطلبة

في إجراء مثير، لجأت إدارة الحي الجامعي ظهر المهراز في فاس، منذ أمس الخميس، وتحت ضغط إضراب أرباب الشاحنات، إلى تعديل محتوى وجبات الإطعام، في انتظار رفع الإضراب الذي انطلق منذ أزيد من أسبوع.

وكشف بلاغ لإدارة الحي الجامعي ظهر المهراز، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أنه باستمرار الإضراب المتعلق بشاحنات نقل البضائع، سيطرأ تغيير في تقديم وجبات الإطعام، حيث سيشمل التعديل الجديد وجبات يومي الخميس والإثنين.

وأضاف البلاغ، الموجه إلى طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، أنه جرى تغيير على وجبة يوم أمس الخميس “طاجين الكفتة بوجبة البيض”، فضلا عن تغيير الوجبة المسائية ليوم الإثنين 5 نونبر، وذلك بتقديم طاجين كفتة أو ديك رومي، بدلا عن وجبة البيض.

جدير بالذكر أن أرباب شاحنات نقل البضائع يخوضون منذ أزيد من أسبوع إضرابا عن العمل، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتدخل الوزارة الوصية في تحديد “الحمولة”، حيث يرجح أن يتواصل الإضراب، في ظل ما يروج حول فشل الحوار بين الوزارة المعنية وممثلي أرباب شاحنات نقل البضائع.