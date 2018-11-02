شكرا لقرائتكم بعد وفاته.. اقرأ وصية الفنان الأردني ماجد الزواهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الإعلان عن وفاة الفنان الأردني، ماجد الزواهرة، الذي اشتهر بأدواره البدوية، بشكل مفاجئ الخميس إثر نوبة قلبية، كشف بعض محبيه وزملائه في المهنة عن وصية الممثل الراحل، التي نشرها قبل سنوات مضت على حسابه على فيسبوك.

وقد طالب الزواهرة في وصيته هذه، بتغطية جسده بالكامل وسرعة تكفينه ودفنه في مقابر البلدة التي مات فيها، كما أعلن رفضه صراخ النساء أو التأخير في تجهيزه لقبره.

إلى ذلك، طلب من المحبين، بحسب ما كشف الفنان الأردني يوسف كيوان، عدم كتابة أي كلمة على قبره، وأوصى أقاربه بالدعاء له، كما طالب بسداد ديون الآخرين المستحقة عليه، وأعلن العفو عن كل مدين لا يستطيع سداد أمواله.

يذكر أن وزارة الثقافة الأردنية كانت أعلنت الخميس وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة، عن عمر 45 عاما، بعد تعرضه لنوبة قلبية.

ونعت الوزارة الفنان الراحل في بيان، معتبرة أن "فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد".

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب على حسابه على فيسبوك: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم (الخميس)، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الزواهرة اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد عبد الله بن عمر الزرقاء بحي معصوم إلى مقبرة الهاشمية.