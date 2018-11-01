لجنة التحقيق في حادثة البحر الميت تكشف عن تقصير بتعامل بعض الوزارات مع الحادثة

أعلن رئيس لجنة التحقيق النيابية بحادثة البحر الميت المحامي عبد المنعم العودات إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تقصير وتهاون في أداء بعض الوزارات، مشيرا الى ان هناك وزراء أعلنوا تقديم استقالاتهم أثناء التحقيق معهم داخل مجلس النواب. بحسب ما نشرته وكالة أنباء "بترا".
وكانت استدعت اللجنة اليوم وزراء الداخلية والتربية والصحة والسياحة والمياه والأشغال. وقدم وزيرا السياحة والآثار لينا عناب، والتربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، استقالتيهما، إثر فاجعة سيول البحر الميت، الأسبوع الماضي.
وجاءت استقالة الوزيرين بعد انتقادات واتهامات بالتقصير بواجب وزارتيهما في فاجعة البحر الميت، التي أودت بحياة 21 شخصا، وإصابة 35 آخرين.
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