النائبة هالة مستكلى: منتدى شباب العالم رسالة حضارية شاملة بقيادة السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - أشادت الدكتورة هالة مستكلى، عضو مجلس النواب، بمنتدى شباب العالم المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من الفترة 3 وحتى 6 نوفمبر بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية وهى محور السلام ودور قادة العالم فى تحقيق السلام خاصة فى ظل النزاعات التى تعانى منها منطقة الشرق الأوسط، والمحور الثانى عن دور المجتمع الدولى فى تقديم المساعدات الإنسانية وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى.

وأضافت هالة مستكلى، فى بيان لها اليوم الخميس، أن المنتدى فرصة جيدة لتبادل الخبرات واكتساب المهارات والثقافات المختلفة بين الشباب المشاركين من مختلف الدول الأجنبية والأفريقية والعربية، مؤكده أن المنتدى الشبابى العالمى يمثل رسالة حضارية شاملة بقيادة الرئيس السيسى، الذى يؤكد انحيازه الكامل إلى قيم التواصل الإنسانى والحضارى، والتعاون من أجل حل المشكلات التى يعانى منها العالم والتى بدأت تتفاقم فى الآونة الأخيرة، وخاصة قضايا الإرهاب ودور الشباب فى مواجهتها، ومشكلة تغير المناخ والهجرة غير المنتظمة واللاجئين، ومساهمة الشباب فى بناء وحفظ ‏السلام فى مناطق الصراع.