ساوند إنرجي تشرع في عمليات التنقيب في تندرارة

بدأت شركة ساوند إنرجي البريطانية عملياتها الاستكشافية في الموقع رقم TE-9 الواقعة في نواحي تندرارة في المنطقة الشرقية. وتم حفر بئر بعمق يصل إلى 352 مترا في نقطة الحفر الأولى، على أن تقوم الشركة البريطانية بالشروع في الحفر في النقطة الثانية بعمق أكبر سيبلغ 2300 متر، وستشمل عمليات تندرارة الجديدة ثلاث عمليات حفر آبار متفرقة. وسبق لساوند إنرجي القيام بتعبئة جهاز الحفر الخاص “National 110 IE 1500HP ” التابع للشركة الإيطالية “سايبيم” (Saipem) لاستكشاف موقع TE-9.

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