25 ألف حالة إيجابية في حملة القضاء على "فيروس سي" بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إجمالى عدد من جرى توقيع الكشف الطبى عليهم، في الوحدات والمراكز المخصصة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، منذ بدء الحملة إذ بلغ من خضع للكشف الطبى 416473 مواطنا وعدد الحالات الإيجابية 25759 حالة منذ انطلاق فعاليات المشروع القومي للقضاء على فيروس "سي 2020"، بجميع الوحدات الصحية والمراكز المخصصة لاستقبال المرضى بدمياط، مطلع أكتوبر، والذي يستمر حتى نهاية نوفمبر خلال فترتين.

وجرى تجهيز 90 وحدة يعمل بها 324 فرقة طبية على فترتين تبدأ من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء، تزامنا مع عقد ندوات للتوعية بالمرض في الوقت الذي تستهدف الحملة نحو 800 ألف مواطن.

وتستقبل المراكز الطبية الأشخاص الراغبين في الفحص بعد تجهيز أماكن سحب عينات الدم الخاصة بالكشف عن فيروس سى والذي من المقرر أن يشمل الفئات المختلفة، والتحليل ببطاقة الرقم القومي بالمجان فضلا عن صرف العلاج كذلك من المركز دون تحمل أي تكلفة.