الدنمارك تبحث فرض مزيداً من العقوبات على طهران وتستدعي سفيرها

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الدنمركي أندرس سامويلسون، أن بلاده تجري محادثات مع دول أوروبية لفرض مزيداً من العقوبات الأوروبية على إيران .

وأوضح أن هذه المحادثات تأتي بعد إكتشاف محاولة جهاز أمني إيراني شن هجوم على فرد في الدنمارك .

وأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، إستدعاء سفيرها في إيران بعد إعلانها إحباط الهجوم الذي اعتداء على أراضيها .

وقال مدير جهاز الأمن الدنماركي اليوم الثلاثاء، إنه يشتبه أن وكالة مخابراتية إيرانية حاولت تنفيذ أكثر من هجوم على أفراد في الدنمارك.

وأضاف فين بورك أندرسن، في مؤتمر صحافي، أن الهجوم استهدف زعيم فرع دنماركي من "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".

وقال أندرسن: "نتعامل مع تخطيط لوكالة مخابرات إيرانية لهجوم على الأراضي الدنماركية. بكل وضوح، لا يمكننا قبول هذا ولن نقبله".

وأوضح أن الشرطة قامت بعملية واسعة النطاق الشهر الماضي ضمن محاولات لإحباط مخطط الاستخبارات الإيرانية.

وتابع أن الضباط اعتقلوا مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في هذا الملف. وقد نفى النرويجي ارتكاب أي جرم عندما مثل أمام محكمة بالدنمارك.

ويقبع المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قيد الاحتجاز على ذمة القضية حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.