الإعصار يوتو يضرب الفيليبين واجلاء الالاف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

ضرب الإعصار يوتو الفيليبين الثلاثاء تصاحبه رياح قوية أدت إلى نزع أسقف المنازل واقتلاع الاشجار بعد إجلاء الالاف قبل وصول الاعصار القوي.

وضرب الاعصار المناطق الجنوبية التي اجتاجها الاعصار مانغكهوت الشهر الماضي والذي أدى إلى مقتل العشرات. وضرب الاعصار الجديد الجزيرة الاكثر سكانا في الفيليبين وتسبب في هطول أمطار غزيرة.

وبدأت فرق البحث تقييم الاضرار التي تسبب بها اعصار يوتو الذي وصل في وقت مبكر من الثلاثاء ترافقه رياح بسرعة 150 كلم في الساعة وعواصف بسرعة تصل الى 210 كلم في الساعة.

وقالت السلطات أنها تحقق في تقارير عن مفقودين أحدهما فقد في انقلاب قارب والاخر جرفه نهر.

وفر نحو 10 الاف شخص من منازلهم قبل وصول الاعصار يوتو لأنهم يعيشون في مناطق منخفضة معرضة للفيضانات.

وتسببت الرياح العاتية في تدمير أكواخ ومنازل صفيح وسقوط اعمدة الكهرباء واقتلاع الاشجار.

كما تسبب الاعصار في انهيارات ارضية أغلقت الطرق في الشمال الجبلي وعزلت السكان، بحسب مسؤول في الدفاع المدني.

وقال مسؤول الكوارث في الفيليبين أن الاعصار أقل قوة من مانغكهوت الذي ضرب البلاد قبل ستة أسابيع وخلف أكثر من 100 قتيلا، قضى معظمهم بسبب انهيار ارضي في منطقة التعدين اتوغون.

ويضرب الفيليبين كل عام 20 إعصارا في المعدل ويؤدي الى مقتل الناس ويتسبب في فقر الملايين.

وكان أكثر الاعاصير القاتلة في الفيليبين هو الاعصار "هايان" الذي تسبب في مقتل أكثر من 7350 شخصا في جميع انحاء البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.