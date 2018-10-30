نتائج اجتماعات عمرو طلعت مع الاتحاد الدولي للاتصالات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - واستعرض الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء استراتيجية مصر للتحول الرقمي والتي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة، ومد كابلات الفايبر إلى مدارس التعليم الثانوي لتطوير منظومة التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن توفير منظومة تقنية معلوماتية متقدمة لقطاع الصحة.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء، اهتمام الوزارة ببناء قدرات الشباب المصري وصقل مهاراته التكنولوجية لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية. واستعرض المهندس عبد الله بن عامر السواحة التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خاصة في مجال تعزيز التجارة الإلكترونية، وتطبيق الملف الصحي الموحد، وتنفيذ مشروع استرشادي للتطوير التكنولوجي بالمدارس، مشيدا بالجهود المصرية لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي. ووجه عمرو طلعت الدعوة للمهندس عبد الله بن عامر السواحة لزيارة مصر والاطلاع عن قرب على ما تحقق من إنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والتعرف على التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، حيث رحب المهندس عبد الله بن عامر السواحة بالدعوة؛ مؤكدا أنه سيقوم بزيارة قريبة لمصر.







كما التقى الدكتور عمرو طلعت كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلاـم الروسي، تناول اللقاء التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة خاصة في مجال صناعة الإلكترونيات، وبناء القدرات والاستفادة من التجربة الروسية وتبادل الخبرات في مجال الشمول المالي الرقمي، وكذلك في مجال تجارب تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمت في كلا البلدين. كما التقى الدكتور عمرو طلعت كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلاـم الروسي، تناول اللقاء التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة خاصة في مجال صناعة الإلكترونيات، وبناء القدرات والاستفادة من التجربة الروسية وتبادل الخبرات في مجال الشمول المالي الرقمي، وكذلك في مجال تجارب تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمت في كلا البلدين. واستعرض الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد القومي من خلال تطوير البنية التحية للاتصالات وإتاحة الوسائل الرقمية وتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تقديم خدمات حكومية إلكترونية عالية الجودة، بالإضافة إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة في مجالات التعليم والرعاية الصحية. كما أشار الوزير إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومنها التجمعات التكنولوجية، وتنمية المجالات المتعلقة بتصميم وصناعة الإلكترونيات، وبناء مدينة المعرفة قائمة على أحدث التقنيات التكنولوجية، وغيرها من المشروعات. ومن جانبه رحب كونستانتين نوسكوف بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ معربا عن رغبة عدد من الشركات الروسية في الاستثمار في مصر في مجال صناعة الإلكترونيات. هذا وقد اتفق الوزيران على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة عمل محورية ترتكز على جدول زمني محدد للتنفيذ، كما شهد اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، وتشجيع الشركات الروسية على إنشاء مراكز اتصال في مصر. يذكر أن الدكتور عمرو طلعت قد عقد أيضا لقاءات ثنائية مع كل من بشارة جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية السودان، ويونج مين يو وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكوريا الجنوبية.



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