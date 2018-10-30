انت الان تتابع وزير قطاع الأعمال: تسوية مديونيات بـ23 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ ش أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ م

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة، أمام حشد من المطورين العقارين، وذلك في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول واستخدام العوائد المحققة في تمويل عمليات التطوير بالشركات وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية، جاء ذلك خلال مؤتمر التطوير العقاري الثالث لشركة "المال جي تي إم"، بعنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟"، إذ تم استعراض نماذج من قاعدة البيانات لأراضي الشركات التابعة غير المستغلة والتي سيتم طرحها في المرحلة الأولى.

وأكد توفيق تبني الوزارة خطة طموح لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وخاصة الصناعات الثقيلة ومن بينها قطاع الغزل والنسيج، من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بكافة مراحل الصناعة، والبدء بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث سيتم تحديثها ومضاعفة إنتاجها.وأوضح أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى