رئيس سيمنس: قيادة السيسي حققت إنجازات غير مسبوقة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ ش أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال جو كايسر رئيس شركة سيمنس الألمانية العالمية، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية على نحو غير مسبوق، مضيفا: "إننا نشعر بالفخر للعمل طويل الأمد مع مصر، ولا توجد في العالم دولة استطاعت أن تحقق هذا التطور الشامل الذي تحقق في مصر خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة"، جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمام منتدى الاستثمار المنعقد في العاصمة الألمانية برلين تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحضور السيسي وعدد من الرؤساء الأفارقة ورؤساء للعديد من الشركات الألمانية الكبرى.
وأشار كايسر، في كلمته، اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة قامت بإنشاء 3 من أكبر محطات توليد الكهرباء في مصر، مشيدا بكفاءة المهندسين والفنيين المصريين، معربا عن أمله بالاقتداء بما تم إنجازه في مصر في هذا المجال ليتم تطبيقه في دول أخرى.وأكد أهمية مبادرة التعاون بين
وأكد أهمية مبادرة التعاون بين ألمانيا وأفريقيا لما سيكون لها من آثار إيجابية في تطوير عمل الشركات بما يؤدي إلى إتاحة فرص عمل جديدة في الدول الإفريقية، ما شأنه أن يؤدي إلى محاربة الفقر، منوها بأنه زار العديد من الدول الإفريقية وانبهر بروح الإبداع التي وجدها لدى الشباب الإفريقي وحرصهم على التعلم وتنمية مهاراتهم، كما لمس حرصا من الدول الإفريقية على إقامة شراكات عمل مع أوروبا وألمانيا بهدف تطوير الصناعات وإعداد كوادر فنية مدربة وجذب استثمارات جديدة لإفريقيا.
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