انت الان تتابع تحديث محالج «القابضة للغزل» ومضاعفة إنتاجها 3 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمل نبيل ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ م
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تتبنى الوزارة خطة طموحا لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وبخاصة الصناعات الثقيلة، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بكل مراحل الصناعة، والبدء بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث سيتم تحديثها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية 3 مرات مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا. جاء ذلك خلال مؤتمر للتطوير العقاري تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب؟"، حيث تم استعراض نماذج من قاعدة البيانات لأراضي الشركات التابعة غير المستغلة والتي سيتم طرحها في المرحلة الأولى.
وأوضح أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضي غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين.اقرأ أيضا: قطاع الأعمال: دراسة التوسع في منتجات «النقل والهندسة»وأكد الوزير أنه سيتم تقييم الأراضي
وأوضح أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضي غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين.
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وأكد الوزير أنه سيتم تقييم الأراضي وفقًا للمعايير والضوابط المتعارف عليها مع الحرص على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين وتغيير استخدام الأراضي إلى سكني وإداري وتجاري.
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وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه لصالح قطاعي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للوزارة.
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