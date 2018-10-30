انت الان تتابع معجب يفاجئ نانسي عجرم بـ«قبلة» على المسرح (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
طلب أحد المعجبين بالمطربة نانسي عجرم الصعود على خشبة المسرح، أثناء إحيائها لحفلها بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، لالتقاط صورة تذكارية معها، وعلى الفور رحبت نانسى بطلب الشاب وسمحت له بالصعود والتقاط الصورة أثناء غنائها «بدنا نولع الجو»، إلا أن هذا الشاب فاجأها، وقام بتقبيلها، تعبيرا عن فرحته بالتقاطه الصورة معها وسط ضحكات الجمهور، وضحكات خجولة للفنانة نانسى عجرم، ونشرت نانسي الفيديو عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة «الجماهير يشعلون الحفل».
وأتي هذا الحفل ضمن جولة غنائية قررت أن تقوم بها نانسي عجرم، رغم حملها فى الشهر السادس، بدأتها بحفلة فى باريس، منتصف الشهر الجاري، وستنهيها بحفلة، فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، يوم 3 نوفمبر المقبل.فيما نشرت "نانسي"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورا لها من باريس، وكتبت: "بالفعل في باريس، والتمتع بالطقس
وأتي هذا الحفل ضمن جولة غنائية قررت أن تقوم بها نانسي عجرم، رغم حملها فى الشهر السادس، بدأتها بحفلة فى باريس، منتصف الشهر الجاري، وستنهيها بحفلة، فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، يوم 3 نوفمبر المقبل.
فيما نشرت "نانسي"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورا لها من باريس، وكتبت: "بالفعل في باريس، والتمتع بالطقس قبل الحفل الكبير الليلة في لو غراند ريكس".
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Fans make it on fire too in @nancyajram ’s London concert 👌😆😆💥💃🕺🏻 #IndigoAtTheO2 _ Videos @georgie_kid @saratayy #London #UK @indigoattheo2 Sunday 21 October 2018 Powered @layalieventslondon @360_live @sevents.paris @masterpiece_events_usa #بدنا_نولع_الجو #لندن #بريطانيا __ - #NancyAjram #BestIdolNA #Queenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارمView this post on Instagram
Fans make it on fire too in @nancyajram ’s London concert 👌😆😆💥💃🕺🏻 #IndigoAtTheO2 _ Videos @georgie_kid @saratayy #London #UK @indigoattheo2 Sunday 21 October 2018 Powered @layalieventslondon @360_live @sevents.paris @masterpiece_events_usa #بدنا_نولع_الجو #لندن #بريطانيا __ - #NancyAjram #BestIdolNA #Queenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارم
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