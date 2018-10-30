انطلاق مؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب اليوم

الدوحة - الراية: تنطلق اليوم بفندق شيراتون الدوحة أعمال مُؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب، حيث يُلقي سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمةً في افتتاح المؤتمر الذي يُشارك فيه نخبة من خبراء الأمن وصانِعي السياسات والباحثين.

ومن بين المُتحدثين في المؤتمر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد بانوس كامينوس وزير الدفاع الوطني اليوناني، واللواء عبدالعزيز الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. يركّز المؤتمر على خيارات السياسة والحلول القابلة للتنفيذ بالنسبة للحكومات والمؤسسات الدولية التي تواجه تهديداً عالمياً يتمثّل بالمقاتلين الأجانب الذين يتركون مسارح النزاع ويحاولون العودة إلى أوطانهم أو الدخول إلى بلدان ثالثة، ومن المقرر أن يتم خلال هذا المؤتمر استكشاف الأنواع المختلفة من المقاتلين والسكان المتضررين وكيفية معالجة هذه القضية. يجمع المؤتمر ذوي الشأن الرئيسيين العاملين في قضية معالجة المقاتلين الأجانب في مكان واحد لمناقشة هذه القضية البالغة الأهمية، حيث تقف الحكومات في الطليعة لمواجهة هذا التحدي، وتظلّ سلامة مواطنيها الشاغل الأول لكل اهتماماتها، ولكي يكون التقدم مستداماً، يجب أن تكون الاستجابة شاملة وأن تحظى بالاهتمام من قبل المجتمع ككل.

وسيظلّ الإرهاب من بين التحديات الأمنية الدولية الأكثر إلحاحاً، وهناك خلاف حول التهديد الذي قد يشكله المقاتلون الأجانب العائدون إلى بلدان إقامتهم أو انحدارهم أو إلى البلدان الأخرى التي يمرّون بها أو يلتمسون ملجأً مؤقتاً فيها، إلا أنه من المحتم أن يكون أولئك الذين يودون القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية أو دعمها بأي شكل آخر، وهو ما يحدث بشكل خاص في ظلّ ما يسمى بتنظيم “داعش”.

ويقدم مؤتمر معالجة قضية العائدين من مناطق الإرهاب فرصة رائعة للباحثين والمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين والممارسين وكبار العاملين في مجال الاستخبارات والجيش وإنفاذ القانون، للالتقاء مع الحكومات من أجل ترسيخ شبكة العاملين في معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب وآثارها على المجتمعات الضعيفة والأمن العالمي.

تتمثل الأهداف الرئيسية للمؤتمر في تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات وجدول الأعمال القوي الذي تم وضعه لإجراء بحث قوي لتحديد أوجه القصور الحالية والعمل على ملء فجوات المعرفة الحرجة والهامة .. وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومات من أجل وضع سياسات فعالة والعمل على نحو مشترك لتنفيذ الاستجابات التي تصممها الهيئات الدولية، سيعمل المؤتمر كمنبر لمعالجة الطرق التي يمكن من خلالها تفعيل الجهود المختلفة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2178 وقرار مجلس الأمن رقم 2396، وعبر الحكومات الوطنية.