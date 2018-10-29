الدوحة تواصل الانبطاح والتذلل لأردوغان في مهرجان تركيا

يواصل ثاني بن ثامر رئيس شركة الميرة القطرية، مسلسل التذلل، وأكد أن أنقرة أكبر مورد بضائع لأسواق الدوحة، كما أقام مهرجانا خاصا لعرض المواد الاستهلاكية التركية، حيث عرضت الشركة 500 منتج تركي بأسعار جنونية.

فكرت أوزر سفير تركيا بقطر، تغنى بتذلل نظام الحمدين لدولته، واعترف باستغلال أنقرة للدوحة بعد مقاطعتها عربيا، وصدروا أغذية منتهية الصلاحية لأسواق إمارة الإرهاب.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار، وطلب أزور بزيادته لـ 2 مليار دولار نهاية العام، وأصدر أوامره بتأسيس شركة مشتركة في النقل البحري، لنقل البضائع لموانئ قطر.