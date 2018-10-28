الجيش الروسي نشر منظومات تشويش إلكتروني على حدود "الناتو"

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن ​الجيش الروسي​ نشر أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينغراد في أقصى غربي ​روسيا​ على الحدود مع ​ألمانيا​، موضحة أنه تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز Samarkand-U وSamarkand SU-PRD-K2 وSamarkand SU-PRD-K2.

وذكرت أنها نشرت هذه الوسائط في مقاطعات أرخانغلسك، وكالينينغراد، و​موسكو​، ومورمانسك، ونيجني نوفغورود، وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه، والمقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتي وجمهورية بيلاروسيا، كما نشرتها في المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.