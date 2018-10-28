الجيش الروسي نشر منظومات تشويش إلكتروني على حدود "الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نشر أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينغراد في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا، موضحة أنه تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز Samarkand-U وSamarkand SU-PRD-K2 وSamarkand SU-PRD-K2.
وذكرت أنها نشرت هذه الوسائط في مقاطعات أرخانغلسك، وكالينينغراد، وموسكو، ومورمانسك، ونيجني نوفغورود، وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه، والمقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتي وجمهورية بيلاروسيا، كما نشرتها في المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.
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