ترامب لن يشارك بـ"يوم الجمهورية" في الهند

ردّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ دعوة ​نيودلهي​ لاحتفالاتها بـ"يوم الجمهورية" المزمعة في 26 كانون الثاني القادم، حيث تحتفل ​الهند​ في مثل هذا اليوم من كل عام بيوم الدستور الذي تبنته سنة 1950.

ونقلت قناة NDTV الهندية عن مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، أن "​الإدارة الأميركية​ أوضحت لنيودلهي مرارا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أن زيارة ترامب المنتظرة لن تتم هذا الشتاء"، مشيرة إلى أن "المعلومات حول رفض ترامب زيارة الهند، ظهرت إثر خلافات بين البلدين حول بعض القضايا الجيوسياسية وعلى رأسها مصير ​النفط​ ال​إيران​ي ومحاولات واشنطن الحثيثة لإرغام نيودلهي على وقف وارداتها النفطية من إيران".

وأكدت الخارجية الهندية أنه لم تصدر بعد أي بيانات رسمية بهذا الصدد، فيما امتنعت ​السفارة الأميركية​ لدى الهند عن التعليق، واكتفت بالإشارة إلى أن ​البيت الأبيض​ هو فقط المخول بالحديث عن زيارات ترامب الخارجية.