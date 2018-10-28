بالشروط- فتح باب التقدم للبعثات الخارجية في جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، فتح باب التقدم لبعثات معاوني أعضاء هيئة التدريسً بالعام الثاني من الخطة الخمسية الثامنة 2017 وحتى عام 2022 بالنظام التنافسي.

وقال عزيز إن المجالات المتاحة للتقدم للحصول على البعثات تشمل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة والعلوم الزراعية، والتغذية، بالإضافة إلى العلوم التجارية والاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة.

وأشارت لبنة صابر مهران مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة، إلى أنه من شروط التقدم للبعثة للحصول على الدكتوراة، وأن يكون المتقدم مدرسًا مساعدًا أو باحث مساعد، على ألا تقل مدة خدمته في التعيين عن عامين، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، وأن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جدًا على الأقل.

جدير بالذكر أن التقديم يكون من خلال الموقع الإكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات الخارجية، حتى يوم 8 نوفمبر المقبل.